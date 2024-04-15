Глава частной разведывательной компании из Швейцарии мог шпионить в пользу ОАЭ

Во Франции и Швейцарии начали расследование против руководителя частной разведывательной компании ALP Services Марио Бреры, которого подозревают в шпионаже за европейскими бизнесменами, политическими деятелями и представителями СМИ по заказу Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

ALP Services подозревают в том, что она передала ОАЭ имена около 1000 европейцев и 400 организаций – в частности потому, что они якобы имели связи с "Братьями-мусульманами", которых в Объединенных Арабских Эмиратах считают экстремистской организацией.

В этом списке фигурировали бывший кандидат в президенты Франции, социалист Бенуа Амон, заместитель мэра Марселя Самия Гали, леворадикальная партия "Непокоренная Франция" и национальный научно-исследовательский центр CNRS.

Источники AFP утверждают, что ALP Services часто ошибочно определяло связь между людьми и организациями в списке и "Братьями-мусульманами". Об этом в частности публично заявило французское издание Mediapart, которое одним из первых провело расследование деятельности компании.

Два расследования против ALP Services во Франции возбудили по ходатайству французской писательницы и активистки Рохаи Диалло и зарегистрированной лоббистки Катара во Франции Сихем Суид.

Швейцарские власти начали собственное расследование дела Марио Бреры в декабре 2023 года после жалоб правительственных служб, академика Тарика Рамадана и министра окружающей среды Бельгии Закии Хаттаби.

Как отмечает AFP, сам Бреро был осужден во Франции за незаконный сбор разведывательной информации о муже Анн Лаувержон – бывшей руководительнице ядерной энергетической компании Areva.

Напомним, в Австрии планируют ужесточить законодательство о шпионаже, который сейчас прямо запрещен, если направлен против самой Австрии, но не против других стран или международных организаций.