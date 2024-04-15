Латвія виділить близько 10 млн євро на зміцнення кордону з РФ та Білоруссю

Міністерству оборони Латвії з коштів на непередбачені витрати планують виділити до 10 мільйонів євро на забезпечення реалізації плану зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на проєкт наказу, інформує "Європейська правда".

Додаткове необхідне фінансування передбачено на реалізацію заходів зі зміцнення безпеки цього року, пояснили в Міноборони.

На початку березня уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і контрмобільних заходів кордоні з РФ та Білоруссю

У найближчі п'ять років у зміцнення кордону оборонна галузь вкладе 303 млн євро. Роботи, на які передбачено це фінансування, почалися в березні.

Цього року на реалізацію передбачених планом заходів передбачено 25 млн євро.

Хоча наразі план розрахований на п'ять років, загалом зміцнення обороноздатності країни відбуватиметься в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.