Естонія заявила про вислання свого дипломата з Росії

Росія вирішила вислати одного співробітника посольства Естонії у відповідь на аналогічне рішення Таллінна минулого місяця.

Про це 15 квітня заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, його слова наводить портал ERR, повідомляє "Європейська правда".

"Тимчасового заступника Естонії в Росії викликали сьогодні (15 квітня. – Ред.) і вручили ноту про те, що один естонський дипломат оголошений персоною нон-грата і повинен покинути Росію протягом тижня", – сказав Тсахкна.

За словами голови естонського МЗС, цей крок Росії був очікуваним, оскільки він є відповіддю на вислання російського "дипломата" 19 березня.

МЗС Естонії тоді заявило, що не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.

У лютому РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Також Росія оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, який нещодавно запропонував оголосити Російську православну церкву терористичною організацією.