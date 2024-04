Президентка Грузії різко відреагувала на дії поліції під час акції проти "іноагентства"

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі розкритикувала перешкоджання поліцією акції протесту у Тбілісі проти ухвалення так званого закону про "іноагентів", який викликав обурення громадянського суспільства й Заходу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Twitter (X).

"Масова мирна демонстрація громадянського суспільства в Тбілісі проти "російського закону". "Спецназ" із водометами і газовими балончиками готовий перейти до дій проти мирних громадян, які захищають своє європейське майбутнє. Тривають арешти. Грузія не піддасться новій совєтизації!" – написала Зурабішвілі.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! !