У Тбілісі почались затримання на акції проти закону про "іноагентів"

Правоохоронці у Тбілісі затримали щонайменше чотирьох людей на акції протесту проти так званого закону про "іноагентів", який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив опозиційний телеканал Pirveli.

За даними телеканалу, затриманих на акції протесту щонайменше четверо. Обставини затримання людей наразі не з’ясовані.

Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно не підтверджувало затримання протестувальників, але попередило, що в разі відмови підкоритись "законним вимогам поліції" правоохоронці "застосують спеціальні засоби для підтримання громадського порядку".

Журналісти з місця подій повідомляють, що поліція попереджає протестувальників за допомогою гучномовців. На них демонстранти відповідають піснями.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW