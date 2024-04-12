Шольц заявив прем'єру Грузії, що скандальний закон про "іноагентів" приймати не слід

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з грузинським прем’єром Іраклієм Кобахідзе заявив йому, що Грузія не повинна приймати скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинське видання SOVA.

Шольц зазначив, що Німеччина дуже критично, як і весь Євросоюз, ставиться до закону про "Прозорість іноземного впливу", який ще називають "російським законом" або законом про "іноагентів".

"Відколи цей законопроєкт було призупинено, ми дуже сподівалися, що його більше не буде включено до порядку денного. Новий законопроєкт практично не змінився. Він майже такий самий, що й торік, і ми дуже сподіваємося, що цей закон не буде ухвалений Грузією, і що парламент врахує нашу критичну позицію і позицію населення Грузії", – сказав німецький канцлер.

Він додав, що у бесіді з Кобахідзе він ще раз наголосив на важливості громадянського суспільства, співпраці опозиції та уряду, що дуже важливо для суспільного розвитку.

Своєю чергою прем'єр-міністр Грузії під час окремої розмови з журналістами заявив, що закон про "іноагентів" ґрунтується на правових принципах.

"Я доводив це панові канцлеру. Цей закон нещодавно підтримала і Єврокомісія, альтернативи прозорості в демократичній державі немає, і я глибоко в цьому переконаний. Єдине, що передбачає законопроєкт – це щорічне оприлюднення фінансів неурядовими організаціями", – заявив Кобахідзе. Його слова суперечать публічним заявам, які лунають від ЄС.

У Єврокомісії закликали Грузію відкликати законодавство про "іноагентів", висловлюючи занепокоєння у зв’язку з можливим його ухваленням.

Посол Європейського Союзу в Грузії заявив, що законопроєкт про "іноземних агентів" є несумісним із цінностями ЄС, до якого прагне приєднатися країна.

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