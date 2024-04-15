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У Грузії депутатів опозиції вигнали з засідання комітету, де розглядають закон про "іноагентів"

Новини — Понеділок, 15 квітня 2024, 18:27 — Ірина Кутєлєва

У Грузії з засідання юридичного комітету парламенту, де обговорюють скандальний проєкт закону "про прозорість іноземного впливу", вигнали низку опозиційних депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Рішенням голови комітету Анрі Оханашвілі із залу засідання були видалені: Леван Хабеішвілі, Георгій Вашадзе, Паата Манджгаладзе і Хатія Деканоїдзе.

Раніше від засідання відсторонили Тіну Бокучаву і Саломе Самадашвілі.

Засідання комітету почалося сьогодні вранці, 15 квітня, під час обговорення ситуація в залі неодноразово загострювалася.

Незважаючи на шум і репліки на адресу опозиції, Анрі Оханашвілі не вилучив із залу жодного з членів більшості.

Крім того, Оханашвілі відключав мікрофон депутатам, які називали закон "російським".

Також під час засідання один з опозиційних депутатів побився з представником керівної партії.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів. 

Під парламентом зібралась акція протесту, на вечір також планують масштабну акцію, яку збирають громадські організації.

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Грузія