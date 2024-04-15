У Грузії депутатів опозиції вигнали з засідання комітету, де розглядають закон про "іноагентів"
У Грузії з засідання юридичного комітету парламенту, де обговорюють скандальний проєкт закону "про прозорість іноземного впливу", вигнали низку опозиційних депутатів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".
Рішенням голови комітету Анрі Оханашвілі із залу засідання були видалені: Леван Хабеішвілі, Георгій Вашадзе, Паата Манджгаладзе і Хатія Деканоїдзе.
Раніше від засідання відсторонили Тіну Бокучаву і Саломе Самадашвілі.
Засідання комітету почалося сьогодні вранці, 15 квітня, під час обговорення ситуація в залі неодноразово загострювалася.
Незважаючи на шум і репліки на адресу опозиції, Анрі Оханашвілі не вилучив із залу жодного з членів більшості.
Крім того, Оханашвілі відключав мікрофон депутатам, які називали закон "російським".
Також під час засідання один з опозиційних депутатів побився з представником керівної партії.
Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів.
Під парламентом зібралась акція протесту, на вечір також планують масштабну акцію, яку збирають громадські організації.