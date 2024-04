Президент Грузии резко отреагировала на действия полиции во время акции против "иноагентства"

Грузинский президент Саломе Зурабишвили раскритиковала препятствование полицией акции протеста в Тбилиси против принятия так называемого закона об "иноагентах", который вызвал возмущение гражданского общества и Запада.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter (X).

"Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против "российского закона". "Спецназ" с водометами и газовыми баллончиками готов перейти к действиям против мирных граждан, которые защищают свое европейское будущее. Продолжаются аресты. Грузия не поддастся новой советизации!" – написала Зурабишвили.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! !