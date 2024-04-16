Як Байден міг би допомогти зі зброєю для ЗСУ навіть без рішення Конгресу

Зараз більш як шестимісячна пауза з ухваленням закон США про поточне фінансування допомоги Україні у війні, імовірно, добіжить кінця.

Вихідними усі табори американської політики, включно з трампістами, вперше заявили про консенсус щодо швидкої допомоги Україні, і вже цього тижня з високою імовірністю процес зрушить з місця. Але ніхто не може гарантувати, що ситуація не повториться – наприклад, у наступному бюджетному циклі.

Про те, чи має Білий дім більш сталі альтернативні шляхи надання допомоги Україні, читайте в статті асоційованої аналітикині Центру "Нова Європа" Маріанни Фахурдінової Три шляхи та одна перешкода: як США можуть надати військову допомогу ЗСУ навіть без бюджету. Далі – стислий виклад статті.

У 2022 році Конгрес США затвердив виділення Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги на суму понад $80 млрд через чотири законопроєкти з додаткового фінансування – Ukraine Supplemental Appropriation Acts.

На практиці цими коштами розпоряджаються з десяток американських відомств для виділення допомоги Україні через різноманітні програми.

За підрахунками Конгресу, військова допомога, виділена для допомоги Україні за різними схемами та програмами від початку повномасштабної війни, тобто на 2022-2023 роки, перевищила $48 млрд, що робить США військовим донором номер один для нашої держави.

Але не все озброєння, що мало бути передане ЗСУ, вже опинилося в Україні.

Справа в тім, що допомога надається двома шляхами: прямі постачання наявних озброєнь та виробництво нових озброєнь для України.

Перший підхід – постачання наявних озброєнь.

Від початку великої війни адміністрація президента США надіслала Україні озброєнь на $20 млрд, $1,6 млрд згоріли, бо їх не встигли використати у 2022 фінансовому році. Ще близько $4 млрд залишаються не використаними.

Другий підхід – виробництво та закупівля нової, а також ремонт та переобладнання старої зброї для України в США.

2022 року Конгрес виділив близько $19 млрд на це в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). З них $12 млрд вже витрачено: Міністерство оборони США уклало з виробниками контракти на цю суму для виробництва озброєнь для України. Також відомо, що $6,6 млрд ще навіть не законтрактовані.

Насамкінець, Україна має доступ до програми Foreign Military Financing – грантової допомоги на придбання старої американської зброї чи боєприпасів. Вона дозволяє Києву обирати, яке саме озброєння закупити. Утім, програма має дуже обмежений бюджет ($1,6 млрд для України) і майже усі кошти вичерпані.

Підсумовуючи, адміністрація дійсно все ще має повноваження надати Україні озброєнь на $4 млрд, але у Пентагону нібито закінчилися реальні кошти на закупівлю зброї на заміну.

Але, насправді, повинна бути лише політична воля з боку Білого дому та Пентагону, щоб закрити термінові потреби української армії. Бо $4 млрд для України – це лише 0,5% річного бюджету Пентагону. Тож навряд чи вони є критичними для національної безпеки США.

А ще існує механізм (Excess Defense Articles, EDA program), за допомогою якого Пентагон може передавати союзним і дружнім країнам військове майно, якого більше не потребує американська армія (почасти списане).

Для України такий механізм передачі озброєнь може стати рятувальним колом. Разом з тим, застосування програми EDA для України має свої недоліки.

Ще одна опція – використання активів Центробанку РФ, які були заморожені в ЄС та США у перші тижні повномасштабного вторгнення.

США вже можуть допомогти використати частину заморожених російських активів на допомогу Україні, стимулюючи європейських партнерів бути більш рішучими у цьому напрямку.

Тож навіть без ухвалення нового фінансового пакета США мають три альтернативні можливості підтримати Україну в обхід Конгресу на коротко- та середньострокову перспективу.

Про всі переваги та недоліки зазначених вище програм – в матеріалі Маріанни Фахурдінової Три шляхи та одна перешкода: як США можуть надати військову допомогу ЗСУ навіть без бюджету.