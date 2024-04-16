Как Байден мог бы помочь с оружием для ВСУ даже без решения Конгресса

Сейчас более чем шестимесячная пауза с принятием закона США о текущем финансировании помощи Украине в войне, вероятно, подойдет к концу.

На выходных все лагеря американской политики, включая трампистов, впервые заявили о консенсусе относительно скорой помощи Украине, и уже на этой неделе с высокой вероятностью процесс сдвинется с места. Но никто не может гарантировать, что ситуация не повторится – например, в следующем бюджетном цикле.

О том, есть ли у Белого дома более устойчивые альтернативные пути оказания помощи Украине, читайте в статье ассоциированного аналитика Центра "Новая Европа" Марианны Фахурдиновой Три пути и одно препятствие: как США могут предоставить военную помощь ВСУ даже без бюджета. Далее – краткое изложение статьи.

В 2022 году Конгресс США утвердил выделение Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи на сумму более $80 млрд через четыре законопроекта по дополнительному финансированию – Ukraine Supplemental Appropriation Acts.

На практике этими средствами распоряжаются с десяток американских ведомств для выделения помощи Украине через различные программы.

По подсчетам Конгресса, военная помощь, выделенная для помощи Украине по различным схемам и программам с начала полномасштабной войны, то есть на 2022-2023 годы, превысила $48 млрд, что делает США военным донором номер один для нашего государства.

Но не все вооружение, которое должно было быть передано ВСУ, уже оказалось в Украине.

Дело в том, что помощь предоставляется двумя путями: прямые поставки имеющихся вооружений и производство новых вооружений для Украины.

Первый подход – поставки имеющихся вооружений.

С начала большой войны администрация президента США направила Украине вооружений на $20 млрд, $1,6 млрд сгорели, потому что их не успели использовать в 2022 финансовом году. Еще около $4 млрд остаются неиспользованными.

Второй подход – производство и закупка нового, а также ремонт и переоборудование старого оружия для Украины в США.

В 2022 году Конгресс выделил около $19 млрд на это в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Из них $12 млрд уже потрачено: Министерство обороны США заключило с производителями контракты на эту сумму для производства вооружений для Украины. Также известно, что $6,6 млрд еще даже не законтрактованы.

Наконец, Украина имеет доступ к программе Foreign Military Financing – грантовой помощи на приобретение старого американского оружия или боеприпасов. Она позволяет Киеву выбирать, какое именно вооружение закупить. Впрочем, программа имеет очень ограниченный бюджет ($1,6 млрд для Украины) и почти все средства исчерпаны.

Подытоживая, администрация действительно все еще имеет полномочия предоставить Украине вооружений на $4 млрд, но у Пентагона якобы закончились реальные средства на закупку оружия на замену.

Но, на самом деле, должна быть только политическая воля со стороны Белого дома и Пентагона, чтобы закрыть срочные потребности украинской армии. Потому что $4 млрд для Украины – это лишь 0,5% годового бюджета Пентагона. Поэтому вряд ли они являются критическими для национальной безопасности США.

А еще существует механизм (Excess Defense Articles, EDA program), с помощью которого Пентагон может передавать союзным и дружественным странам военное имущество, в котором больше не нуждается американская армия (отчасти списанное).

Для Украины такой механизм передачи вооружений может стать спасательным кругом. Вместе с тем, применение программы EDA для Украины имеет свои недостатки.

Еще одна опция – использование активов Центробанка РФ, которые были заморожены в ЕС и США в первые недели полномасштабного вторжения.

США уже могут помочь использовать часть замороженных российских активов на помощь Украине, стимулируя европейских партнеров быть более решительными в этом направлении.

Поэтому даже без принятия нового финансового пакета США имеют три альтернативные возможности поддержать Украину в обход Конгресса на кратко- и среднесрочную перспективу.

Обо всех преимуществах и недостатках указанных выше программ – в материале Марианны Фахурдиновой Три пути и одно препятствие: как США могут предоставить военную помощь ВСУ даже без бюджета.