У Сенаті США кажуть про консенсус для швидкої допомоги Україні та Ізраїлю

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що під час недільної телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий "консенсус", що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Заяву Шумера наводить ABC News, пише "Європейська правда".

Шумер висловив сподівнання на пресконференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні – це прийняття Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам – це негайне ухвалення цього доповнення.

Як я вже казав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свою оборону, і доповнення до закону про безпеку поповнить ті засоби протиракетної оборони і захисту від безпілотників, які є в системі "Стріла", системі "Праща Давида" і "Залізному куполі", – сказав Шумер.

Раніше в неділю Байден провів розмову з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у суботу, що цього тижня палата представників змінить свій графік, щоб "розглянути закони, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягають до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", але поки що незрозуміло, що це будуть за закони, і наскільки вони можуть відрізнятися від законопроєкту, ухваленого Сенатом.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що він очікує голосування щодо допомоги Україні цього тижня, "і я очікую, що вона буде прийнята".

Жорсткі консерватори застерегли Джонсона від включення фінансування України до будь-якого пакету допомоги Ізраїлю.

У п'ятницю Джонсон обговорював підтримку України з потенційним кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.