США объяснили, почему не будут сбивать дроны в Украине, как в Израиле

США отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

Об этом на брифинге 15 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

У Кирби спросили, почему США, которые с союзниками помогли сбивать иранские дроны над Израилем, не могут делать то же в Украине.

"Смотрите, это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. Президент четко дал понять с самого начала конфликта в Украине, что США не планируют участвовать в конфликте, принимая на себя боевую роль, и мы этого не делали",– сказал Кирби .

Он добавил, что США предоставляли Украине то, что ей нужно для защиты своего воздушного пространства.

"К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку нет дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором украинцы так нуждаются", – добавил Кирби.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон накануне также объяснил, почему в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Кэмерон сказал, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации.

Президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего 15 апреля заявил, что западные государства могут также помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.