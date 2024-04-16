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ПАРЄ розгляне питання про прийняття Косова до Ради Європи

Новини — Вівторок, 16 квітня 2024, 10:50 — Марія Ємець

У вівторок 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме за доповідь з рекомендацією прийняти Косово до складу організації.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда". 

На засіданні ПАРЄ заслухають та голосуванням висловлять підтримку звіту, в якому Косово рекомендують прийняти до складу Ради Європи – проти чого, як відомо, категорично виступає Сербія.

Перед цим наприкінці березня політичний комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до членства в організації.

Для позитивної оцінки необхідні дві третини голосів, а в залі має бути щонайменш третина від загальної кількості членів делегацій. Якщо такого результату буде досягнено, це відкриває шлях до фінального рішення про прийняття Косова на зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Ради Європи 16 травня. 

У понеділок, останній день перед голосуванням, делегації Сербії та Косова докладали останніх зусиль для того, щоб схилити парламентарів на свій бік. 

Кілька депутатів-членів делегацій у ПАРЄ на умовах анонімності коментували "Радіо Свобода", що пропозиція прийняти Косово до складу організації скоріш за все набере достатньо голосів. 

На цей час 12 із 46 країн-учасниць Ради Європи не визнають Косово окремою державою.  

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич погрожував виходом своєї країни з Ради Європи, якщо туди приймуть Косово. 

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