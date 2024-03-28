Макрон розповів, за яких умов Путіна запросять на саміт G20

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для запрошення керівника Росії Владіміра Путіна на саміт "Групи двадцяти" цього року в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Макрон сказав на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою під час візиту до цієї країни.

За словами французького президента, сенс G20 "полягає в тому, що повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими (членами. – Ред.)", додавши, що цим має займатись "бразильська дипломатія" через цьогорічне головування цієї країни.

Макрон водночас зазначив, що в разі, якщо участь Путіна на саміті може бути "корисною", вона "повинна відбутися". Він, однак, попередив, що розбіжності з цього питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення Росії.

Владімір Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

Минулого року бразильський президент Лула да Сілва заявив, що запросить керівника Росії на саміт. Ххоч Бразилія є учасницею МКС і зобов'язана арештувати цього воєнного злочинця, в бразильському уряді стверджували, що це "навряд чи" станеться.

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