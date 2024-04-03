Блінкен пояснив, за яких умов Путін зможе взяти участь у саміті G20

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував можливість запрошення глави РФ Владіміра Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу LCI, текст якого наводить Держдеп США, повідомляє "Європейська правда".

За словами Блінкена, запрошення Путіна на саміт можливе, якщо держави-учасниці G20 досягнуть консенсусу.

"Якщо буде консенсус між усіма членами і якщо це буде корисно, то так", – зазначив держсекретар, відповідаючи на питання про можливість запрошення глави Кремля.

Водночас, за словами Блінкена, наразі "важко уявити, як це може бути корисно і як може бути досягнутий консенсус між усіма членами".

"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб усунути Росію або пана Путіна. Саме дії, політика Росії і пана Путіна спричиняють те, що відбувається у відносинах Росії з "двадцяткою" чи "сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо. Проблема в тому, що наразі у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", – сказав він.

Заява Блінкена перегукується з нещодавніми висловлюваннями французького президента Емманюеля Макрона, який казав, що для запрошення Путіна на саміт потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

Владімір Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

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