СМИ: Франция пригласит РФ на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии

Франция пригласит представителей российских властей на мероприятия 6 июня в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые таким образом открыли второй фронт во Второй мировой войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Europe 1, не указывая на источники.

Французская радиостанция утверждает, что Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Парижа.

Как отмечает Europe 1, приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

Остается неизвестным, кто в таком случае будет представлять Россию, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера Кремля Владимира Путина.

Напомним, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приглашение Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии. возможно, если его государства-участники достигнут консенсуса.

Заявление Блинкена перекликается с недавними высказываниями французского президента Эмманюэля Макрона, который говорил, что для приглашения Путина на саммит нужно согласие всех других членов этого объединения.

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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