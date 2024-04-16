Блінкен запевнив у підтримці чорноморських союзників США

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінке запевнив чорноморських союзників, зокрема Україну, що вони можуть розраховувати на підтримку США, щоб зробити регіон більш безпечним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Звертаючись до учасників Другої Чорноморської конференції з безпеки в столиці Болгарії Софії по відеозв'язку, держсекретар США підкреслив важливість інвестицій в безпеку регіону для забезпечення миру та свободи в усій Європі.

"Путін вважав, що сусіди України в регіоні будуть розділені, але він помилявся. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе сьогодні та стати на ноги", – зазначив він.

Водночас міністр закордонних справ Украхни Дмитро Кулеба заявив, що Київ потребує суттєвої військової підтримки, зокрема артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони (ППО).

Також виступаючи по відеозв'язку, він сказав, що збільшення можливостей української ППО також зміцнить регіональну й глобальну стабільність, оскільки це, в свою чергу, захистить безпеку сусідів України та всього Чорноморського регіону від російського повітряного терору.

"Сьогодні немає іншої мови, яку Москва розуміє краще, ніж мова сили. Це те, що вони поважають, все інше сприймається як слабкість", – зазначив Кулеба.

Він вказав що Чорне море має стати "морем НАТО, миру й стабільності", закликавши союзників реалізувати "всеосяжну та амбітну чорноморську стратегію, спрямовану на зменшення згубного впливу РФ".

Напередодні агентство Reuters заявило, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня.

У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.

Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут через Дунай.