Блинкен заверил в поддержке черноморских союзников США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил черноморских союзников, в частности Украину, что они могут рассчитывать на поддержку США, чтобы сделать регион более безопасным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Обращаясь к участникам Второй Черноморской конференции по безопасности в столице Болгарии Софии по видеосвязи, госсекретарь США подчеркнул важность инвестиций в безопасность региона для обеспечения мира и свободы во всей Европе.

"Путин считал, что соседи Украины в регионе будут разделены, но он ошибался. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя сегодня и встать на ноги", – отметил он.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев нуждается в существенной военной поддержке, в частности артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также выступая по видеосвязи, он сказал, что увеличение возможностей украинской ПВО также укрепит региональную и глобальную стабильность, поскольку это, в свою очередь, защитит безопасность соседей Украины и всего Черноморского региона от российского воздушного террора.

"Сегодня нет другого языка, который Москва понимает лучше, чем язык силы. Это то, что они уважают, все остальное воспринимается как слабость", – отметил Кулеба.

Он указал, что Черное море должно стать "морем НАТО, мира и стабильности", призвав союзников реализовать "всеобъемлющую и амбициозную черноморскую стратегию, направленную на уменьшение пагубного влияния РФ".

Накануне агентство Reuters заявило, что Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта.

В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

Отметим, что турецкая сторона после этого выступала за восстановление "зернового коридора" с участием России, тогда как Украина смогла наладить собственный маршрут через Дунай.