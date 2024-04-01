"Вкрай рідкісний випадок": у вагоні паризького метро народилася дитина 

У метрополітені Парижа цими вихідними сталася рідкісна подія – в одному з вагонів на маршруті у жінки несподівано почалися пологи і дитина з’явилася на світ прямо у метро.

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє BFMTV.

Виняткова ситуація сталася ще у неділю, але у ЗМІ інформація потрапила вже наступного дня.

Близько 10:50 ранку у неділю екстрені служби отримали повідомлення про те, що в одному з вагонів потяга на 5-й лінії паризького метрополітену у вагітної жінки почалися пологи. Забрати її у лікарню вже не встигали, пологи проходили у метро в районі станції "Північний вокзал", куди до породіллі приїхали медики.

Оператор метрополітену RATP згодом повідомив, що через цю ситуацію на 5-й лінії на одну годину зупиняли рух. У коментарі Le Figaro в компанії повідомили, що це "вкрай рідкісний випадок".

Матір, якій близько 30 років, і новонароджена дитина почуваються добре.

У RATP ще не вирішили, чи підготують якийсь символічний подарунок для них.

У січні цього року в Румунії під час сильних снігопадів жінці в одному з невеликих містечок довелося народжувати вдома з дистанційними порадами медиків, тому що через сніг її не встигли забрати до закладу.

Як повідомляли, Франція не планує коригувати церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі через підвищену терористичну загрозу, але має намір залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки.