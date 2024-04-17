Кулеба їде в Італію домовлятися з G7 про додаткові системи ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи".

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Глава МЗС візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки України.

Кулеба проведе двосторонні переговори з главами дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і генеральним секретарем НАТО.

В розвиток контактів президента України, ключовими темами переговорів стануть термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України.

Минулої п’ятниці Кулеба заявив, що йдуть активні переговори з союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Переговори з союзниками відбуваються на тлі нестачі в України ракети для ППО. Президент Зеленський повідомив, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети на комплексах, які захищали станцію.