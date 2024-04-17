Як Захід збирається конфісковувати російські активи

Останніми місяцями українці читали чимало новин про потенційну конфіскацію російських активів, заморожених у країнах-партнерках України.

Надавати допомогу Україні з кишень своїх платників податків союзники втомилися, тому активізували тему конфіскації активів РФ з новою силою.

Про те, чи вдасться цього разу довести справу до кінця і що пропонують партнери – у статті юридичної радниці Transparency International Ukraine Наталії Січевлюк Розморозка на користь України: як ЄС та США планують діяти із заарештованими активами РФ. Далі – короткий її виклад.

Оскільки Конгрес США досі затримує схвалення пакета допомоги для України, адміністрація президента Байдена в координації з G7 почала активно шукати шляхи для конфіскації суверенних активів Росії, заморожених на території США та ЄС. За різними оцінками, вартість таких активів варіюється у межах $300-500 млрд, більша частина з яких знаходиться в ЄС.

Зі свого боку, для конфіскації коштів Центробанку РФ адміністрація Байдена бачить найбільшу перспективу у законопроєкті "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act.

Цей документ пропонує надати президенту США повноваження конфіскувати суверенні активи РФ, які прямо або опосередковано належать уряду, Центробанку та Російському фонду прямих інвестицій. Кошти від конфіскованих російських активів будуть надходити в спеціальний Фонд для "підтримки України", який адмініструватиме держсекретар США.

Законопроєкт закладає чітке цільове використання таких коштів, зокрема на відбудову та гуманітарну допомогу народу України. Про військову допомогу в цьому документі наразі не йдеться.

Голосування конгресменів за цей законопроєкт планується вже цього тижня разом з пакетами допомоги Україні, Ізраїлю та союзникам США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Якщо в США основний фокус спрямований на пряме стягнення резервів суверенних активів РФ, то в ЄС зараз розглядають "менш агресивний" варіант – а саме конфіскацію відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів РФ.

Такий шлях, на думку партнерів з ЄС, більш юридично безпечний.

16 лютого 2024 року Рада ЄС прийняла рішення про те, що центральні депозитарії блоку, зокрема Euroclear, який знаходиться в Бельгії, повинні будуть окремо обліковувати і зберігати надприбутки від заморожених активів центробанку РФ. Попри те, що російські цінні папери та кошти заморожені в ЄС, вони все одно приносять непередбачений дохід через депозитні ставки.

Саме з цих доходів виділятиметься окрема сума на допомогу Україні.

Важливо зазначити, що в цьому випадку йдеться про кошти, які депозитарії отримають від російських активів лише після прийняття згаданого рішення Радою ЄС. Тобто відсоток від доходів, отриманих в ЄС за 2022-2023 роки, Україні передавати не планують.

Крім того, Євросоюз розробив механізм кримінальної конфіскації активів підсанкційних осіб. Для цього розробили дві Директиви.

Якщо їх остаточно підтримають і обхід або спробу обійти накладені на росіян і російські компанії санкції визнають злочином, то ЄС отримає юридично безпечний шлях конфіскації їхніх активів.

Звісно, за умови, що ці особи таки спробують обійти санкційні обмеження і їх спіймають на гарячому.

У березні Європарламент підтримав прийняття обох директив. Попереду ще голосування в Раді ЄС і публікація нових законів у Офіційному віснику ЄС.

Отже, можна однозначно сказати, що питання конфіскації російських активів на Заході активізувалося. Але досі воно перебуває на початкових стадіях політичних домовленостей.

ЄС і США, які є головними тримачами резервів центробанку РФ, переговорюються щодо того, хто ризикне зіграти першу скрипку. Все це відбувається на тлі дуже нестабільної передвиборчої політичної ситуації.

Докладніше – в матеріалі Наталії Січевлюк Розморозка на користь України: як ЄС та США планують діяти із заарештованими активами РФ.