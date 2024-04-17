Как Запад собирается конфисковывать российские активы

В последние месяцы украинцы читали немало новостей о потенциальной конфискации российских активов, замороженных в странах-партнерах Украины.

Оказывать помощь Украине из карманов своих налогоплательщиков союзники устали, поэтому активизировали тему конфискации активов РФ с новой силой.

О том, удастся ли на этот раз довести дело до конца и что предлагают партнеры – в статье юридического советника Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк Разморозка в пользу Украины: как ЕС и США планируют действовать с арестованными активами РФ. Далее – краткое ее изложение.

Поскольку Конгресс США до сих пор задерживает одобрение пакета помощи для Украины, администрация президента Байдена в координации с G7 начала активно искать пути для конфискации суверенных активов России, замороженных на территории США и ЕС. По разным оценкам, стоимость таких активов варьируется в пределах $300-500 млрд, большая часть из которых находится в ЕС.

Со своей стороны, для конфискации средств Центробанка РФ администрация Байдена видит наибольшую перспективу в законопроекте "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act.

Этот документ предлагает предоставить президенту США полномочия конфисковать суверенные активы РФ, которые прямо или косвенно принадлежат правительству, Центробанку и Российскому фонду прямых инвестиций. Средства от конфискованных российских активов будут поступать в специальный Фонд для "поддержки Украины", который будет администрировать госсекретарь США.

Законопроект закладывает четкое целевое использование таких средств, в частности на восстановление и гуманитарную помощь народу Украины. О военной помощи в этом документе пока речь не идет.

Голосование конгрессменов за этот законопроект планируется уже на этой неделе вместе с пакетами помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Если в США основной фокус направлен на прямое взыскание резервов суверенных активов РФ, то в ЕС сейчас рассматривают "менее агрессивный" вариант – а именно конфискацию процентов от сверхприбылей, полученных от арестованных активов РФ.

Такой путь, по мнению партнеров из ЕС, более юридически безопасен.

16 февраля 2024 года Совет ЕС принял решение о том, что центральные депозитарии блока, в частности Euroclear, который находится в Бельгии, должны будут отдельно учитывать и хранить сверхприбыли от замороженных активов центробанка РФ. Несмотря на то, что российские ценные бумаги и средства заморожены в ЕС, они все равно приносят непредвиденный доход через депозитные ставки.

Именно из этих доходов будет выделяться отдельная сумма на помощь Украине.

Важно отметить, что в этом случае речь идет о средствах, которые депозитарии получат от российских активов только после принятия упомянутого решения Советом ЕС. То есть процент от доходов, полученных в ЕС за 2022-2023 годы, Украине передавать не планируют.

Кроме того, Евросоюз разработал механизм уголовной конфискации активов подсанкционных лиц. Для этого разработали две Директивы.

Если их окончательно поддержат и обход или попытку обойти наложенные на россиян и российские компании санкции признают преступлением, то ЕС получит юридически безопасный путь конфискации их активов.

Конечно, при условии, что эти лица таки попытаются обойти санкционные ограничения и их поймают с поличным.

В марте Европарламент поддержал принятие обеих директив. Впереди еще голосование в Совете ЕС и публикация новых законов в Официальном вестнике ЕС.

Таким образом, можно однозначно сказать, что вопрос конфискации российских активов на Западе активизировался. Но до сих пор он находится на начальных стадиях политических договоренностей.

ЕС и США, которые являются главными держателями резервов центробанка РФ, ведут переговоры о том, кто рискнет сыграть первую скрипку. Все это происходит на фоне очень нестабильной предвыборной политической ситуации.

Подробнее – в материале Натальи Сичевлюк Разморозка в пользу Украины: как ЕС и США планируют действовать с арестованными активами РФ.