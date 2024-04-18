У Румунії стався сильний вибух у багатоповерхівці: одна людина загинула, десятки евакуювали

У румунському місті Крайова вночі 18 квітня стався потужний вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок чого одна жінка загинула, кілька людей поранені, а сусідам довелося шукати прихисток у рідних і друзів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вибух стався серед ночі в одній з квартир багатоквартирного будинку, від вибухової хвилі обвалилося перекриття поверху та серйозно пошкоджені стіни, а у сусідів вилетіли шибки. Причиною нещасного випадку ймовірно став газовий балон.

Жінка з квартири, де був епіцентр вибуху, загинула, троє людей з сусідньої квартири опинились під завалами. Двох вдалося витягти сусідам, третю постраждалу розблокували вже після приїзду рятувальників.

Сусіди розповідають, що спершу подумали про вибух автомобіля, і лише потім зрозуміли, що зруйнована частина будинку.

Близько 50 мешканців змушені тимчасово переїхати до своїх родичів та друзів.

Конструкції постраждалого під’їзду довкола епіцентру вибуху серйозно пошкоджені. Найближчими днями експерти визначать, чи безпечно повертатися у цілі квартири та чи придатний будинок для подальшого проживання.

Нагадаємо, в кінці 2023 року в Румунії внаслідок обвалу у старій будівлі школи-інтернату загинув 17-річний хлопець.