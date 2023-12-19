У Румунії внаслідок обвалу у школі-інтернаті загинув 17-річний хлопець

Внаслідок обвалу частини будівлі гуртожитку школи-інтернату "Арон Тамаші" у румунському місті Одорхею Секуєск загинув 17-річний хлопець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Четверо підлітків опинилися під завалами у повіті Харгіта в центральній Румунії. Невдовзі після руйнування будинку з-під завалів витягли трьох дівчат віком від 15 до 17 років, одна з яких у важкому стані – в неї перелом хребта.

Четвертого постраждалого, хлопця, знайшли після двох з половиною годин пошуків за допомогою собаки-рятувальника.

Підліток під час рятувальної операції був при свідомості та спілкувався з рятувальниками, але втратив свідомість і невдовзі помер після того, як його витягли з-під завалів.

Лікарі почали реанімаційні заходи, але врятувати його життя не вдалося. 25 грудня хлопцю мало б виповнитися 18 років.

Наслідки обвалу фото: digi24

В інтернеті навчаються та живуть 97 учнів. Більшості дітей не було в будівлі, коли її частина обвалилася. На момент трагедії в будинку перебувало лише четверо учнів, які постраждали.

Будинок, в якому розміщується школа-інтернат, був побудований у 1909-1910 роках. Це колишня римо-католицька школа, яка є історичною пам’яткою.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що надзвичайна подія в Одорхею Секуєск є "трагедією, яка жорстоко нагадує нам, що безпека в школах залишається критичним пріоритетом", і закликав до термінового з’ясування причин, які призвели до обвалу будівлі, "і покарання тих, чия провина буде доведена".

Більшість населення Одорхею Секуєск складають етнічні угорці. Школа, в який сталася трагедія, названа на честь Арона Тамаші — угорського письменника.

Президент Демократичного союзу угорців Румунії (UDMR) Хунор Келемен заявив, що кілька останніх днів навколо школи велися будівельні роботи. Зокрема, поруч з інтернатом було викопано великий котлован, і за два-три дні до трагедії діти помітили, що стіни будівлі потріскали.

Нагадаємо, в Англії на початку цього навчального року превентивно закривали десятки шкіл, де у конструкціях містяться елементи з ненадійного типу бетону.