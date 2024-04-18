В Румынии произошел сильный взрыв в многоэтажке: один человек погиб, десятки эвакуировали

В румынском городе Крайова ночью 18 апреля произошел мощный взрыв в многоквартирном доме, в результате чего одна женщина погибла, несколько человек ранены, а соседям пришлось переехать к родственникам и друзьям.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел среди ночи в одной из квартир многоквартирного дома, от взрывной волны обвалилось перекрытие этажа и серьезно повреждены стены, а у соседей вылетели стекла. Причиной несчастного случая вероятно стал газовый баллон.

Женщина из квартиры, где был эпицентр взрыва, погибла, три человека из соседней квартиры оказались под завалами. Двух удалось извлечь соседям, третью пострадавшую разблокировали уже после приезда спасателей.

Соседи рассказывают, что сначала подумали о взрыве автомобиля, и только потом поняли, что разрушена часть дома.

Около 50 жителей дома вынуждены переехать к родственникам и друзьям.

Конструкции пострадавшего подъезда вокруг эпицентра взрыва серьезно повреждены. В ближайшие дни эксперты определят, безопасно ли возвращаться в целые квартиры и пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

Напомним, в конце 2023 года в Румынии в результате обвала в старом здании школы-интерната погиб 17-летний парень.