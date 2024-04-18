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Microsoft вже помічає російські спроби впливу на вибори у США 

Новини — Четвер, 18 квітня 2024, 10:27 — Марія Ємець

Компанія Microsoft повідомила, що відзначає наростання російських онлайн-кампаній з метою вплинути на президентські вибори США, що спостерігалося і перед попередніми виборами. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Microsoft у середу оприлюднила доповідь про те, що в останні 45 днів спостерігається наростання російських кампаній з метою впливу на громадську думку у США в контексті президентських виборів, проте темпи цієї кампанії дещо повільніші, аніж перед виборами 2020 року. 

Пов’язані з Росією облікові запиши поширюють контент, спрямований на розпалювання суперечок в американському суспільстві, використовуючи у тому числі питання допомоги США Україні. 

Автори доповіді відзначають, що використання пов’язаних з Україною наративів через традиційні медіа і соцмережі особливо активізувалося в останні два місяці. Це відбувається у вигляді явних чи прихованих кампаній, за якими стоять близько 70 пов’язаних з Росією груп. За їхніми словами, найбільш активна пов’язана безпосередньо з Кремлем.  

Одна з кампаній працює як "повний цикл": акаунт, що видає себе за "поінформованого викривача" чи журналіста публікує контент з потрібним вмістом на відеоканалі, а звідти інформацію підхоплює мережа сайтів, серед яких DC Weekly, Miami Chronical і The Intel Drop.

"Після того, як наратив "крутився" у мережі кілька днів чи тижнів, аудиторія у США починає поширювати й повторювати цю дезінформацію, скоріш за все не знаючи її першоджерела", – зазначають у доповіді. 

Також відзначають наростання спроб хакерських атак з боку пов’язаної з Росією групи, яку  Microsoft називає Star Blizzard або Cold River, її дії спрямовані передусім проти західних аналітичних центрів. 

У доповіді торкнулися також питання штучного інтелекту та його можливого використання для створення дезінформації з метою впливу на вибори. У Microsoft зазначають, що поки дуже прості фейкові підробки зустрічаються набагато частіше, аніж "якісні", та загалом такий контент поки нечасто використовується у кампаніях впливу на громадську думку. 

Нагадаємо, нещодавно агентство США з питань кібербезпеки заявило, що пов’язані з Кремлем хакери завдяки отриманому доступу до системи електронної пошти Microsoft отримали листування деяких урядових структур США із технологічним гігантом, що створює ризики зламу, та видало інструкції для постраждалих відомств.

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