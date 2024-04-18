Microsoft уже замечает российские попытки влияния на выборы в США

Компания Microsoft сообщила, что отмечает нарастание российских онлайн-кампаний с целью повлиять на президентские выборы США, что наблюдалось и перед предыдущими выборами.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Microsoft в среду обнародовала доклад о том, что в последние 45 дней наблюдается нарастание российских кампаний с целью влияния на общественное мнение в США в контексте президентских выборов, однако темпы этой кампании несколько медленнее, чем перед выборами 2020 года.

Связанные с Россией учетные записи распространяют контент, направленный на разжигание споров в американском обществе, используя в том числе вопрос помощи США Украине.

Авторы доклада отмечают, что использование связанных с Украиной нарративов через традиционные медиа и соцсети особенно активизировалось в последние два месяца.

Это происходит в виде явных или скрытых кампаний, за которыми стоят около 70 связанных с Россией групп. По их словам, наиболее активная связана непосредственно с Кремлем.

Одна из кампаний работает как "полный цикл": аккаунт, выдающий себя за "информированного разоблачителя" или журналиста публикует контент с нужным содержанием на видеоканале, а оттуда информацию подхватывает сеть сайтов, среди которых DC Weekly, Miami Chronical и The Intel Drop.

"После того, как нарратив "гулял" в сети несколько дней или недель, аудитория в США начинает распространять и повторять эту дезинформацию, скорее всего не зная ее первоисточника", – отмечают в докладе.

Также отмечают нарастание попыток хакерских атак со стороны связанной с Россией группы, которую Microsoft называет Star Blizzard или Cold River, ее действия направлены прежде всего против западных аналитических центров.

В докладе затронули также вопрос искусственного интеллекта и его возможного использования для создания дезинформации с целью влияния на выборы. В Microsoft отмечают, что пока очень простые фейковые подделки встречаются гораздо чаще, чем "качественные", и в целом такой контент пока нечасто используется в кампаниях влияния на общественное мнение.

Напомним, недавно агентство США по вопросам кибербезопасности заявило, что связанные с Кремлем хакеры благодаря полученному доступу к системе электронной почты Microsoft получили переписку некоторых правительственных структур США с технологическим гигантом, что создает риски взлома, и выдало инструкции для пострадавших ведомств.