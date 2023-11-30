В Румунії потрапив у ДТП мікроавтобус з американськими військовими
Четвер, 30 листопада 2023, 10:38
У Румунії перекинувся мікроавтобус, що перевозив сімох американських військових, п’ятеро осіб отримали травми.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Мікроавтобус з сімома військовими прямував із військової бази НАТО у Девеселу, де, серед іншого, дислокуються сили ППО.
ДТП сталася на перехресті у місті Каракал – автобус перекинувся, ймовірно через те, що водій не впорався з керуванням. Тести підтвердили, що він був тверезим.
Внаслідок інциденту п’ятьох осіб госпіталізували до Каракала з різними травмами.
Раніше у цьому році американський військовий загинув у ДТП в Німеччині. В аварію потрапляла також військова техніка у Латвії.
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