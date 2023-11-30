В Румунії потрапив у ДТП мікроавтобус з американськими військовими

У Румунії перекинувся мікроавтобус, що перевозив сімох американських військових, п’ятеро осіб отримали травми.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мікроавтобус з сімома військовими прямував із військової бази НАТО у Девеселу, де, серед іншого, дислокуються сили ППО.

ДТП сталася на перехресті у місті Каракал – автобус перекинувся, ймовірно через те, що водій не впорався з керуванням. Тести підтвердили, що він був тверезим.

Внаслідок інциденту п’ятьох осіб госпіталізували до Каракала з різними травмами.

Раніше у цьому році американський військовий загинув у ДТП в Німеччині. В аварію потрапляла також військова техніка у Латвії.