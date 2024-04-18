Важливі деталі закону про допомогу Україні, який готовий ухвалити Конгрес США
Новини — Четвер, 18 квітня 2024, 18:00 —
Ухвалення допомоги США для України, нехай і з семимісячною затримкою, але виходить нарешті на фінішну пряму.
Обсяг пакета для України лишився той самий, що і планували схвалити ще торік – понад $60 млрд.
Та головна, революційна зміна – те, що Конгрес ставить за мету перемогу України.
Про новації законопроєкту, про шанси на його ухвалення і строки, а також про те, чому довелося чекати цього так довго, – у статті Олега Павлюка і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Далі – короткий її виклад.
Після незчисленних раундів перемовин, консультацій, зривів досягнутих домовленостей і потім знову переговорів республіканці зрештою зареєстрували кілька "безпекових" бюджетних законопроєктів, серед яких і ті, що присвячені підтримці нашої держави.
При цьому Конгрес спробував задовольнити Дональда Трампа, який вимагав перевести безповоротну фіндопомогу у форму позики. Але умови надання коштів такі, що назвати це кредитом було б неправильно: зокрема, передбачений механізм швидкого списання "боргу" з України за рішенням президента.
А ще законопроєкт розписаний таким чином, що його військові лінії фінансування залишаться чинними і у наступному бюджетному році. Це дає набагато більше стабільності для фінансування ЗСУ.
У документі нарешті з’явилася лексика, яку Україна просувала у США протягом останніх двох років, та досі не мала успіху.
Конгрес згадує у законопроєкті, що мета американської військової підтримки – надати Україні змогу "захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією".
Зарезервовані для Пентагону понад $3,5 млрд для закупівлі обладнання для повітряних сил натякають на можливість переобладнання винищувачів, які згодом отримають ЗСУ, сучасною авіонікою тощо.
Також варто звернути увагу на заявлену закупівлю снарядів на $5,6 млрд – напевно, на заміну тим, що будуть поставлені в Україну, – та ракет на $2,7 млрд.
Цікаво, що Конгрес зобов’язує президента "якомога швидше" передати Україні ракети ATACMS великої дальності. Треба зазначити, що у Байдена лишається право відмовитися виконувати вимогу, надавши Конгресу безпекові обґрунтування, тож передбачити розвиток подій наразі неможливо. Але це – справді карколомна зміна.
І, нарешті, окремим законом Конгрес хоче дозволити вилучення активів РФ для України та зобов’язати уряд посилити санкції проти росіян.
У сухому підсумку: проєкт спікера Палати представників Майка Джонсона значною мірою повторює і навіть суттєво посилює законопроєкт, ухвалений Сенатом у лютому, який тоді спікер відмовився ставити на голосування. Виникає логічне запитання: а навіщо була ця затримка?
Причин можна назвати щонайменше дві. Більш глибока пов’язана з тим, що Республіканська партія в Палаті представників опинилася у крихкій перевазі за кількістю голосів над демократами.
За цих умов Джонсон обрав просту стратегію: спробувати задовольнити всіх.
Публікація Джонсоном законопроєктів запускає відлік часу у 72 години, протягом яких законодавці мають час проаналізувати їх і за потреби запропонувати поправки, після чого у суботу 20 квітня заплановане фінальне голосування.
Є всі підстави вважати, що "українська" складова пакета отримає переконливу більшість у нижній палаті Конгресу (за неї проголосує більшість і республіканців, і демократів). Але лишається відкритим питання щодо можливих поправок – надто стосовно економічної допомоги.
Далі чотири законопроєкти – про Україну, Ізраїль, Тайвань і протидію Росії, Китаю та Ірану – скеровують у Сенат. З урахуванням того, що досить подібний за змістом пакет там уже ухвалили в лютому, тут так само, напевно, будуть голоси.
Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка і Сергія Сидоренка Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.