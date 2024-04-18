Важливі деталі закону про допомогу Україні, який готовий ухвалити Конгрес США

Ухвалення допомоги США для України, нехай і з семимісячною затримкою, але виходить нарешті на фінішну пряму.

Обсяг пакета для України лишився той самий, що і планували схвалити ще торік – понад $60 млрд.

Та головна, революційна зміна – те, що Конгрес ставить за мету перемогу України.

Про новації законопроєкту, про шанси на його ухвалення і строки, а також про те, чому довелося чекати цього так довго, – у статті Олега Павлюка і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Далі – короткий її виклад.

Після незчисленних раундів перемовин, консультацій, зривів досягнутих домовленостей і потім знову переговорів республіканці зрештою зареєстрували кілька "безпекових" бюджетних законопроєктів, серед яких і ті, що присвячені підтримці нашої держави.

При цьому Конгрес спробував задовольнити Дональда Трампа, який вимагав перевести безповоротну фіндопомогу у форму позики. Але умови надання коштів такі, що назвати це кредитом було б неправильно: зокрема, передбачений механізм швидкого списання "боргу" з України за рішенням президента.

А ще законопроєкт розписаний таким чином, що його військові лінії фінансування залишаться чинними і у наступному бюджетному році. Це дає набагато більше стабільності для фінансування ЗСУ.

У документі нарешті з’явилася лексика, яку Україна просувала у США протягом останніх двох років, та досі не мала успіху.

Конгрес згадує у законопроєкті, що мета американської військової підтримки – надати Україні змогу "захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією".

Зарезервовані для Пентагону понад $3,5 млрд для закупівлі обладнання для повітряних сил натякають на можливість переобладнання винищувачів, які згодом отримають ЗСУ, сучасною авіонікою тощо.

Також варто звернути увагу на заявлену закупівлю снарядів на $5,6 млрд – напевно, на заміну тим, що будуть поставлені в Україну, – та ракет на $2,7 млрд.

Цікаво, що Конгрес зобов’язує президента "якомога швидше" передати Україні ракети ATACMS великої дальності. Треба зазначити, що у Байдена лишається право відмовитися виконувати вимогу, надавши Конгресу безпекові обґрунтування, тож передбачити розвиток подій наразі неможливо. Але це – справді карколомна зміна.

І, нарешті, окремим законом Конгрес хоче дозволити вилучення активів РФ для України та зобов’язати уряд посилити санкції проти росіян.

У сухому підсумку: проєкт спікера Палати представників Майка Джонсона значною мірою повторює і навіть суттєво посилює законопроєкт, ухвалений Сенатом у лютому, який тоді спікер відмовився ставити на голосування. Виникає логічне запитання: а навіщо була ця затримка?

Причин можна назвати щонайменше дві. Більш глибока пов’язана з тим, що Республіканська партія в Палаті представників опинилася у крихкій перевазі за кількістю голосів над демократами.

За цих умов Джонсон обрав просту стратегію: спробувати задовольнити всіх.

Публікація Джонсоном законопроєктів запускає відлік часу у 72 години, протягом яких законодавці мають час проаналізувати їх і за потреби запропонувати поправки, після чого у суботу 20 квітня заплановане фінальне голосування.

Є всі підстави вважати, що "українська" складова пакета отримає переконливу більшість у нижній палаті Конгресу (за неї проголосує більшість і республіканців, і демократів). Але лишається відкритим питання щодо можливих поправок – надто стосовно економічної допомоги.

Далі чотири законопроєкти – про Україну, Ізраїль, Тайвань і протидію Росії, Китаю та Ірану – скеровують у Сенат. З урахуванням того, що досить подібний за змістом пакет там уже ухвалили в лютому, тут так само, напевно, будуть голоси.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка і Сергія Сидоренка Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.