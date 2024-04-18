Важные детали закона о помощи Украине, который готов принять Конгресс США

Принятие помощи США для Украины, пусть и с семимесячной задержкой, но выходит наконец на финишную прямую.

Объем пакета для Украины остался тот же, что и планировали одобрить еще в прошлом году – более $60 млрд.

Но главное, революционное изменение – то, что Конгресс ставит целью победу Украины.

О новациях законопроекта, о шансах на его принятие и сроках, а также о том, почему пришлось ждать этого так долго, – в статье Олега Павлюка и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Далее – краткое ее изложение.

После бесчисленных раундов переговоров, консультаций, срывов достигнутых договоренностей и затем снова переговоров республиканцы в конце концов зарегистрировали несколько бюджетных законопроектов по безопасности, среди которых и те, что посвящены поддержке нашего государства.

При этом Конгресс попытался удовлетворить Дональда Трампа, который требовал перевести безвозвратную финпомощь в форму займа. Но условия предоставления средств таковы, что назвать это кредитом было бы неправильно: в частности, предусмотрен механизм быстрого списания "долга" с Украины по решению президента.

А еще законопроект расписан таким образом, что его военные линии финансирования останутся в силе и в следующем бюджетном году. Это дает гораздо больше стабильности для финансирования ВСУ.

В документе наконец появилась лексика, которую Украина продвигала в США в течение последних двух лет, но до сих пор не имела успеха.

Конгресс упоминает в законопроекте, что цель американской военной поддержки – предоставить Украине возможность "защищаться и достичь победы над Российской Федерацией".

Зарезервированные для Пентагона более $3,5 млрд для закупки оборудования для воздушных сил намекают на возможность переоборудования истребителей, которые впоследствии получат ВСУ, современной авионикой и тому подобное.

Также стоит обратить внимание на заявленную закупку снарядов на $5,6 млрд – наверное, на замену тем, что будут поставлены в Украину, – и ракет на $2,7 млрд.

Интересно, что Конгресс обязывает президента "как можно скорее" передать Украине ракеты ATACMS большой дальности. Надо отметить, что у Байдена остается право отказаться выполнять требование, предоставив Конгрессу обоснования безопасности, поэтому предсказать развитие событий пока невозможно. Но это – действительно сногсшибательное изменение.

И, наконец, отдельным законом Конгресс хочет разрешить изъятие активов РФ для Украины и обязать правительство усилить санкции против россиян.

В сухом итоге: проект спикера Палаты представителей Майка Джонсона в значительной степени повторяет и даже существенно усиливает законопроект, принятый Сенатом в феврале, который тогда спикер отказался ставить на голосование. Возникает логичный вопрос: а зачем была эта задержка?

Причин можно назвать как минимум две. Более глубокая связана с тем, что Республиканская партия в Палате представителей оказалась в хрупком преимуществе по количеству голосов над демократами.

В этих условиях Джонсон выбрал простую стратегию: попытаться удовлетворить всех.

Публикация Джонсоном законопроектов запускает отсчет времени в 72 часа, в течение которых законодатели имеют время проанализировать их и при необходимости предложить поправки, после чего в субботу 20 апреля запланировано финальное голосование.

Есть все основания полагать, что "украинская" составляющая пакета получит убедительное большинство в нижней палате Конгресса (за нее проголосует большинство и республиканцев, и демократов). Но остается открытым вопрос о возможных поправках – особенно в отношении экономической помощи.

Далее четыре законопроекта – об Украине, Израиле, Тайване и противодействии России, Китаю и Ирану – направляют в Сенат. С учетом того, что достаточно подобный по содержанию пакет там уже приняли в феврале, здесь так же, наверное, будут голоса.

Подробнее – в материале Олега Павлюка и Сергея Сидоренко Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.