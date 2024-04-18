Парламент Республики Сербской официально отрицает геноцид в Сребренице

Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, который отрицает геноцид в городе Сребреница 1995 года, когда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение приняли на фоне кампании Сербии и Республики Сербской против резолюции о почтении памяти жертв геноцида в Сребренице, которая обсуждается в ООН и должна быть вынесена на голосование Генеральной ассамблеи в начале мая.

После голосования тысячи людей приняли участие в акции протеста против резолюции, которую организовала правящая коалиция, в Баня-Луке – административном центре Республики Сербской.

Президент РС Милорад Додик заявил, что операция армии боснийских сербов в Сребренице была "большой ошибкой" и "преступлением", "но это не был геноцид".

Он также призвал боснийцев-мусульман отозвать свою поддержку резолюции, поскольку в противном случае сербы не смогут жить с ними в одном государстве.

На прошлой неделе сербский президент Александар Вучич заявил, что будет бороться против резолюции ООН, которая возлагает вину за геноцид в Сребренице на сербов, опасаясь, что она может стать основанием для БиГ требовать военных репараций от Сербии.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.