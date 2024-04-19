Біля польського Щецина будуть знищувати 100-кілограмову бомбу часів Другої світової

Мешканці польського Щецина отримали попередження не перебувати надворі у визначеній зоні на околиці міста через те, що там будуть нейтралізовувати знайдену стару авіабомбу, а один житловий будинок евакуювали з міркувань безпеки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Стару авіабомбу вагою близько 100 кг виявили у лісі – буковому ландшафтному парку на околицях Щецина.

Місцеві мешканці отримали попередження, що між 9 і 13 годиною у п’ятницю сапери будуть знешкоджувати її і в цей період не можна заходити у визначену небезпечну зону.

Це частково охоплює прилеглі до лісу житлові квартали, мешканців одного з будинків евакуювали. Також через роботу саперів перекриють дорогу, що проходить під лісом, що зумовлює зміни маршруту кількох автобусів.

Нагадаємо, у лютому цього року в місті Скавіна неподалік від Кракова через знайдену стару бомбу евакуйовували 200 людей.

У Бельгії тоді ж підірвали бомбу, знайдену на пляжі недалеко від Дюнкерка.