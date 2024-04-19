Возле польского Щецина будут уничтожать 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой

Жители польского Щецина получили предупреждение не находиться на улице в определенной зоне на окраине города из-за того, что там будут нейтрализовать найденную старую авиабомбу, а один жилой дом эвакуировали из соображений безопасности.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Старую авиабомбу весом около 100 кг обнаружили в лесу – буковом ландшафтном парке в окрестностях Щецина.

Местные жители получили предупреждение, что между 9 и 13 часами в пятницу саперы будут обезвреживать ее и в этот период нельзя заходить в определенную опасную зону.

Это частично охватывает прилегающие к лесу жилые кварталы, жителей одного из домов эвакуировали. Также из-за работы саперов перекроют дорогу, проходящую под лесом, что приводит к изменению маршрута нескольких автобусов.

Напомним, в феврале этого года в городе Скавина неподалеку от Кракова из-за найденной старой бомбы эвакуировали 200 человек.

В Бельгии тогда же взорвали бомбу, найденную на пляже недалеко от Дюнкерка.