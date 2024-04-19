Литва планує забороняти телерадіопрограми з РФ і Білорусі, поки від останніх буде загроза

Литва планує утримувати заборону на ретрансляцію радіо- та телевізійних програм компаній, зареєстрованих в Росії та Білорусі, так довго, поки ці країни будуть вважатися загрозами для національної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Відповідні поправки до Закону про надання інформації громадськості були схвалені литовськими законодавцями в четвер 78 голосами. Тепер законопроєкт розглядатимуть парламентські комітети.

"Збройна агресія Росії в Україні супроводжується агресивною дезінформацією, яка активно поширюється як всередині, так і за межами Європейського Союзу", – заявив міністр культури Сімонас Кайріс, представляючи законопроєкт.

За його словами, законопроєкт спрямований на продовження чинної заборони на ретрансляцію або онлайн-розповсюдження російських і білоруських радіо- і телепрограм у Литві.

Пропозиція полягає в тому, щоб залишати заборону в силі до тих пір, поки Росія і Білорусь будуть визначені в Стратегії національної безпеки як такі, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Міністр стверджував, що те, що виходить з російського та білоруського телебачення, є пропагандою та дезінформацією, а не інформацією.

За словами міністра, литовська влада вже заблокувала понад 400 вебсайтів і понад 300 IP-адрес у рамках зусиль із впровадження заборони в інтернеті.

Чинна заборона на ретрансляцію російських і білоруських програм закінчується 1 жовтня.