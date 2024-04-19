Литва планирует запрещать телерадиопрограммы из РФ и Беларуси, пока от последних будет угроза

Литва планирует удерживать запрет на ретрансляцию радио- и телевизионных программ компаний, зарегистрированных в России и Беларуси, так долго, пока эти страны будут считаться угрозами для национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Соответствующие поправки к Закону о предоставлении информации общественности были одобрены литовскими законодателями в четверг 78 голосами. Теперь законопроект будут рассматривать парламентские комитеты.

"Вооруженная агрессия России в Украине сопровождается агрессивной дезинформацией, которая активно распространяется как внутри, так и за пределами Европейского Союза", – заявил министр культуры Симонас Кайрис, представляя законопроект.

По его словам, законопроект направлен на продление действующего запрета на ретрансляцию или онлайн-распространение российских и белорусских радио- и телепрограмм в Литве.

Предложение заключается в том, чтобы оставлять запрет в силе до тех пор, пока Россия и Беларусь будут определены в Стратегии национальной безопасности как представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

Министр утверждал, что то, что исходит из российского и белорусского телевидения, является пропагандой и дезинформацией, а не информацией.

По словам министра, литовские власти уже заблокировали более 400 веб-сайтов и более 300 IP-адресов в рамках усилий по внедрению запрета в интернете.

Действующий запрет на ретрансляцию российских и белорусских программ заканчивается 1 октября.