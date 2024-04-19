Глава МЗС Естонії про загибель дітей від удару РФ: Ми могли цьому запобігти, але не змогли

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи ракетний удар РФ по Дніпропетровській області, внаслідок якого, зокрема, загинули двоє дітей, заявив, що жертв можна було б уникнути, якби Україна мала засоби ППО.

Про це естонський міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що Україна негайно потребує засобів ППО, щоб рятувати життя своїх людей.

"Для двох українських дітей у Дніпрі (міністр мав на увазі загибель двох дітей у Синельниковому Дніпропетровської області – Ред.) ця ніч стала останньою. Росія вбила їх. Ми могли цьому запобігти, але не змогли", – зазначив Тсахкна.

Він також додав, що українські сили потребують зброї, щоб покласти край російському терору.

Внаслідок російського удару у місті Дніпро загинули двоє людей, у Синельниковому Дніпропетровської області загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей, ще 29 жителів області дістали поранення.

В ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6.15.

Окрім цього окупанти атакували "Шахедами".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети на комплексах, які захищали станцію.