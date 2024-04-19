Глава МИД Эстонии о гибели детей от удара РФ: Мы могли это предотвратить, но не смогли

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя ракетный удар РФ по Днепропетровской области, в результате которого, в частности, погибли двое детей, заявил, что жертв можно было бы избежать, если бы Украина имела средства ПВО.

Об этом эстонский министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Украина немедленно нуждается в средствах ПВО, чтобы спасать жизни своих людей.

"Для двух украинских детей в Днепре (министр имел в виду гибель двух детей в Синельниково Днепропетровской области – Ред.) эта ночь стала последней. Россия убила их. Мы могли это предотвратить, но не смогли", – отметил Тсахкна.

Он также добавил, что украинские силы нуждаются в оружии, чтобы положить конец российскому террору.

В результате российского удара в городе Днепр погибли два человека, в Синельниково Днепропетровской области погибли шесть человек, среди которых двое детей, еще 29 жителей области получили ранения.

В ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до 6.15.

Кроме этого оккупанты атаковали "Шахедами".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты на комплексах, которые защищали станцию.