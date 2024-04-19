Блінкен: Якщо Конгрес США не поквапиться з допомогою Україні, може бути надто пізно

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес поквапитися з ухваленням пакета, який передбачає виділення допомоги Україні.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту глав МЗС країн G7 в Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Блінкен зазначив, що якщо Конгрес швидко не схвалить пакет з допомогою Україні, є ризик того, що "може бути занадто пізно".

"Чи не запізно? Ні. Якщо це станеться зараз, то ще не пізно. Якщо цього не станеться, або це займе набагато більше часу, існує реальний ризик, що так, буде занадто пізно", – сказав він.

Пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько $61 млрд доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи 20 квітня.

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