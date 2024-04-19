Блинкен: Если Конгресс США не поторопится с помощью Украине, может быть слишком поздно

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс поторопиться с принятием пакета, который предусматривает выделение помощи Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита глав МИД стран G7 в Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Блинкен отметил, что если Конгресс быстро не одобрит пакет с помощью Украине, есть риск того, что "может быть слишком поздно".

"Не слишком ли поздно? Нет. Если это произойдет сейчас, то еще не поздно. Если этого не произойдет или это займет гораздо больше времени, существует реальный риск, что да, будет слишком поздно", – сказал он.

Пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около $61 млрд долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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