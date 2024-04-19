Наглядовий орган Нідерландів рекомендував уряду припинити використання Facebook

Нідерландський орган з нагляду за дотриманням приватності (AP) заявив, що рекомендує урядовим організаціям припинити використання Facebook.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами голови AP Алейд Вольфсен, від користування платформи потрібно відмовитись доти, доки не буде зрозуміло, що відбувається з персональними даними користувачів сторінок уряду у Facebook.

"Люди, які відвідують урядові сторінки, мають бути впевнені, що їхні особисті та конфіденційні дані перебувають у надійних руках", – зазначив він.

Водночас заступник міністра з питань цифровізації Александра ван Хуффелен заявила, що материнська компанія Facebook, Meta, повинна була до літа чітко пояснити, як вона може зняти занепокоєння уряду щодо безпеки даних.

"В іншому випадку ми будемо змушені припинити використання Facebook, відповідно до цієї поради", – наголосила вона.

Раніше повідомляли, що у Франції ключові застосунки компанії Meta, Facebook та Instagram, припиняють показувати у стрічці дописи на політичні теми від сторінок, на які користувачі не підписані.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ЄС планує наказати соцмережами X, TikTok, Facebook та іншим великим онлайн-платформам вжити заходів для зменшення ризиків на тлі майбутніх виборів до Європарламенту, інакше ті зіткнуться зі штрафами.

Також регуляторні органи Євросоюзу розпочали розслідування щодо можливого порушення компаніями Apple, Google та Meta нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.