У Франції Facebook та Instagram припиняють показувати в рекомендаціях політичний контент

У Франції ключові застосунки компанії Meta, Facebook та Instagram, припиняють показувати у стрічці дописи на політичні теми від сторінок, на які користувачі не підписані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Ще на початку лютого Facebook та Instagram анонсували, що припинять просувати "політичний контент" і користувачі не будуть бачити таку інформацію, якщо тільки не підписані на дані сторінки чи користувачів.

Рішення пояснили тим, що користувачі засвідчили бажання бачити менше інформації на політичні теми.

На звернення журналістів у Facebook підтвердили, що на території Франції нововведення вже діє і користувачі не побачать контенту на політичні теми у Reels, "історіях", рекомендаціях у стрічці тощо, окрім контенту від тих людей та сторінок, на яких вони підписані.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ЄС планує наказати соцмережами X, TikTok, Facebook та іншим великим онлайн-платформам вжити заходів для зменшення ризиків на тлі майбутніх виборів до Європарламенту, інакше ті зіткнуться зі штрафами.

Також регуляторні органи Євросоюзу розпочали розслідування щодо можливого порушення компаніями Apple, Google та Meta нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.