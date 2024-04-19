Надзорный орган Нидерландов рекомендовал правительству прекратить использовать Facebook

Нидерландский орган по надзору за соблюдением приватности (AP) заявил, что рекомендует правительственным организациям прекратить использование Facebook.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам главы AP Алейд Вольфсен, от пользования платформы нужно отказаться до тех пор, пока не будет понятно, что происходит с персональными данными пользователей страниц правительства в Facebook.

"Люди, которые посещают правительственные страницы, должны быть уверены, что их личные и конфиденциальные данные находятся в надежных руках", – отметил он.

В то же время заместитель министра по вопросам цифровизации Александра ван Хуффелен заявила, что материнская компания Facebook, Meta, должна была до лета четко объяснить, как она может снять беспокойство правительства по безопасности данных.

"В противном случае мы будем вынуждены прекратить использование Facebook, в соответствии с этим советом", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что во Франции ключевые приложения компании Meta, Facebook и Instagram, прекращают показывать в ленте сообщения на политические темы от страниц, на которые пользователи не подписаны.

Напомним, по информации СМИ, ЕС планирует предписать соцсетями X, TikTok, Facebook и другим крупным онлайн-платформам принять меры для уменьшения рисков на фоне предстоящих выборов в Европарламент, иначе те столкнутся со штрафами.

Также регуляторные органы Евросоюза начали расследование относительно возможного нарушения компаниями Apple, Google и Meta новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.