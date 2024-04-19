Посол сподівається, що Конгрес відхилить антиукраїнські правки до пакета з допомогою

Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Конгрес США під час голосування за проєкт з допомогою для України відхилить поправки, які зменшують її чи унеможливлюють її виділення.

Про це посол написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Маркарова нагадала, що до законопроєкту HR.8035, який стосується допомоги Україні, на дебати буде винесено чотири правки:

авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;

авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;

авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;

авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.

"Сподіваємося, що правки, які зменшують чи виключають допомогу Україні будуть відхилені, – зазначила Маркарова.

Вона нагадала, що у разі успішного проходження пакета через Палату представників, він буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому.

Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті, додала посол.

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня.

У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього винесуть законопроєкт на голосування.

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

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