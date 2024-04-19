Посол надеется, что Конгресс отклонит антиукраинские правки к пакету с помощью
Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что Конгресс США во время голосования за проект с помощью для Украины отклонит поправки, которые уменьшают ее или делают невозможным ее выделение.
Об этом посол написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Маркарова напомнила, что к законопроекту HR.8035, который касается помощи Украине, на дебаты будет вынесено четыре правки:
- авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;
- авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;
- авторства Кевина Херна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;
- авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.
"Надеемся, что правки, которые уменьшают или исключают помощь Украине будут отклонены, – отметила Маркарова.
Она напомнила, что в случае успешного прохождения пакета через Палату представителей, он будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале.
Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате, добавила посол.
Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля.
В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого вынесут законопроект на голосование.
Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.
Как известно, пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.
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