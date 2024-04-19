Британия отклонила предложение Еврокомиссии по упрощению путешествий для молодежи

Правительство Великобритании отклонило предложенное Еврокомиссией соглашение, которое упростило бы условия путешествий, обучения и трудоустройства европейской и британской молодежи за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Соглашение позволило бы гражданам ЕС и Великобритании в возрасте от 18 до 30 лет оставаться в стране назначения в течение четырех лет при условии соблюдения определенных критериев, в течение которых они смогут свободно работать или учиться.

"Тема мобильности молодежи отвечает нашим интересам, потому что чем больше молодежи будет мобильной по обе стороны канала, тем больше вероятность того, что мы будем в хороших отношениях, потому что следующее поколение очень хорошо знает друг друга", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя соглашение.

В свою очередь в британском правительстве заявили, что Brexit положил конец свободному передвижению.

"Мы не вводим схему мобильности молодежи в пределах ЕС – свободное передвижение в пределах ЕС было прекращено, и мы не планируем его вводить", – заявил представитель правительства.

В то же время он отметил, что правительство будет радо заключать подобные соглашения с отдельными странами-членами ЕС. Известно, что Великобритания стремится заключить соглашение с Францией.

Один из источников сообщил, что Великобритания хотела бы "выбрать" страны, с которыми она хотела бы иметь такие программы.

После Brexit Лондон и Брюссель начали вести переговоры об отдельных общеевропейских программах, в которых Британия была заинтересована сохранить участие.

Среди прочего, в декабре 2023-го она стала ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe, из которой вышла после выхода из ЕС.