Во время удара Израиля по Газе погибли несколько волонтеров, в том числе из Польши и Британии

Семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), в том числе из Польши, погибли в результате израильской атаки в секторе Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

WCK сообщила, что эти люди были убиты в понедельник во время доставки крайне необходимой продовольственной помощи, которая прибыла в Газу несколькими часами ранее на корабле с Кипра.

Среди погибших – граждане Австралии, Польши и Великобритании, а также один человек с американским и канадским гражданством. Также погиб палестинский водитель.

"World Central Kitchen с болью подтверждает, что семь членов нашей команды были убиты в результате атаки Армии обороны Израиля", – заявила организация.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как парамедики перевозят тела в больницу и показывают паспорта трех погибших. Среди них – польский паспорт.

Погибшие одеты в защитную одежду с логотипом благотворительной организации.

"Сейчас мы в срочном порядке проверяем эту информацию. Мы обратились за разъяснениями в израильское посольство, силы безопасности и вооруженные силы Израиля. Сейчас у нас есть только информация агенций. Мы также получили информацию от гуманитарной организации, которая помогает населению Газы", – заявил представитель МИД Польши Павел Вронский

"Мы знаем, что обстрел произошел в северно-центральной части Газы, что среди погибших есть гражданин Польши. Сейчас прилагаются все усилия, чтобы установить ход событий", – добавил представитель МИД.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о поддержке Украины в войне с РФ и конфликте между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Недавно в ЕС призвали провести расследование гибели палестинцев в Газе, ожидавших гумдопомощи 29 февраля.