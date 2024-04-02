У німецькій опозиції все ще сподіваються на постачання Україні Taurus

У найбільшому німецькому опозиційному блоці Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) все ще бачать можливості для поставок Taurus в Україну.

Про це заявив перший парламентський секретар фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай, передає "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Фрай сказав, що у Німеччині вже неодноразово відбувались дискусії, подібні до тих, які розгорнулись довкола постачання Taurus. Наприклад, коли мова йшла про бойові машини піхоти, а потім про бойові танки.

"І в цьому контексті я просто ставлю на те, що цей уряд також може стати розумнішим", – відзначив він.

Політик ХДС також прокоментував можливість мирних переговорів з Москвою.

"Наразі я взагалі не бачу жодної відправної точки для того, як може бути прийнята дипломатія. Я дуже шкодую про це. Але все, що ми зараз переживаємо – це російська агресія", – сказав він.

За словами Фрая, якби Росія припинила бомбити, "націлювати снаряди і крилаті ракети на Україну, то війна закінчилася б вже сьогодні".

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.