В немецкой оппозиции все еще надеются на поставку Украине Taurus

В крупнейшем немецком оппозиционном блоке Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) все еще видят возможности для поставок Taurus в Украину.

Об этом заявил первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай, передает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Фрай сказал, что в Германии уже неоднократно проходили дискуссии, подобные тем, которые развернулись вокруг поставок Taurus. Например, когда речь шла о боевых машинах пехоты, а затем о боевых танках.

"И в этом контексте я просто ставлю на то, что это правительство также может стать умнее", – отметил он.

Политик ХДС также прокомментировал возможность мирных переговоров с Москвой.

"Сейчас я вообще не вижу никакой отправной точки для того, как может быть принята дипломатия. Я очень сожалею об этом. Но все, что мы сейчас переживаем – это российская агрессия", – сказал он.

По словам Фрая, если бы Россия прекратила бомбить, "нацеливать снаряды и крылатые ракеты на Украину, то война закончилась бы уже сегодня".

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут быть особенности целеуказания ракет.