Лукашенко сказав, що готує Білорусь до війни

Білоруський самопроголошений президент Александр Лукашенко каже, що готує країну до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.

Його заяву наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко закладав капсулу для нащадків на місці будівництва нової міської лікарні в Гродно і назвав це "посланням для сусідніх країн".

"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу...Ми налаштовані тільки на творення", – каже він.

Водночас Лукашенко наголосив, що Білорусь готується до можливого конфлікту: у війська поставляються різні види озброєнь і техніки.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це придумав. Це дуже правильно сказано", – додав Лукашенко.

Нещодавно Лукашенко із собакою в руках обговорив можливий напад на Сувальський коридор – розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.

Самопроголошений президент також лякав готовністю "рішуче відповідати на провокації".