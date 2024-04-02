Лукашенко сказал, что готовит Беларусь к войне

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко говорит, что готовит страну к войне, хотя, по его словам, не хочет воевать.

Его заявление приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Лукашенко закладывал капсулу для потомков на месте строительства новой городской больницы в Гродно и назвал это "посланием для соседних стран".

"Ведь мы сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу... Мы настроены только на созидание", – говорит он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готовится к возможному конфликту: в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне" – не я это придумал. Это очень правильно сказано", – добавил Лукашенко.

Недавно Лукашенко с собакой в руках обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор – расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.

Самопровозглашенный президент также пугал готовностью "решительно отвечать на провокации".